Глава государства подписал ряд законов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы", – говорится в сообщении.
Также Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта".
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства", – сообщил в акорде.
Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".
Тексты Закона публикуются в печати.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- Скончался Ербаян Мухтар: трагический финал истории солдата Нацгвардии
- Адское пламя: в Астане вспыхнул газовоз
- Бишкек предложил Астане обмен территориями ради 150-километровой магистрали
- Кофе дорожает в Казахстане на фоне снижения мировых цен