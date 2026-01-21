  • 21 Января, 22:06

Глава государства подписал Указ о создании Конституционной комиссии

Создание комиссии направлено на подготовку предложений по конституционной реформе.

Сегодня, 21:38
Акорда Сегодня, 21:38
Сегодня, 21:38
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщает BAQ.KZ.

Согласно документу, Комиссия создаётся в целях выработки предложений по проведению Конституционной реформы. Указом также утверждены Положение о Комиссии и её персональный состав.

Контроль за исполнением Указа возложен на Администрация Президента Республики Казахстан.

Отмечается, что Указ вводится в действие со дня его подписания.

