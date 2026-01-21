Глава государства подписал Указ о создании Конституционной комиссии
Создание комиссии направлено на подготовку предложений по конституционной реформе.
Сегодня, 21:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:38Сегодня, 21:38
75Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщает BAQ.KZ.
Согласно документу, Комиссия создаётся в целях выработки предложений по проведению Конституционной реформы. Указом также утверждены Положение о Комиссии и её персональный состав.
Контроль за исполнением Указа возложен на Администрация Президента Республики Казахстан.
Отмечается, что Указ вводится в действие со дня его подписания.
Самое читаемое
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- В Шымкенте разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего мужчины
- Убийство Нурай: уволили начальника ДП Шымкента и его первого зама