Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщает BAQ.KZ.

Согласно документу, Комиссия создаётся в целях выработки предложений по проведению Конституционной реформы. Указом также утверждены Положение о Комиссии и её персональный состав.

Контроль за исполнением Указа возложен на Администрация Президента Республики Казахстан.

Отмечается, что Указ вводится в действие со дня его подписания.