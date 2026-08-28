Глава государства подписал указ о сложении полномочий Правительства

Правительство Республики Казахстан сложило свои полномочия перед вновь избранным Курултаем Республики Казахстан. В связи с этим Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, решение принято в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Республики Казахстан и статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан».

«Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан», – говорится в указе Главы государства.

При этом действующее Правительство продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабинета министров.

Указ Президента вводится в действие со дня его подписания.