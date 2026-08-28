Глава государства подписал указ о сложении полномочий Правительства
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Правительство Республики Казахстан сложило свои полномочия перед вновь избранным Курултаем Республики Казахстан. В связи с этим Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.
Согласно документу, решение принято в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Республики Казахстан и статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан».
«Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан», – говорится в указе Главы государства.
При этом действующее Правительство продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабинета министров.
Указ Президента вводится в действие со дня его подписания.
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