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Глава государства подписал Закон о психологической деятельности

Сегодня 2026, 20:05
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Акорда Сегодня 2026, 20:05
Сегодня 2026, 20:05
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О психологической деятельности".

Текст Закона публикуется в печати.

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