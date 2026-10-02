Глава государства поручил создать единый механизм решения задач в области применения ИИ в промышленности

Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта отметил важность продвижения промышленных DeepTech-проектов и формирования сильных технологических команд, сообщает Акорда.

По его словам, для решения индустриальных задач необходимо создавать сильные команды, объединяющие представителей научного сообщества, технологических компаний и экосистемы стартапов.

Следует также активно использовать механизм AI Challenge, привлекая к работе цифровых кочевников и талантливую молодежь. Формат должен быть адаптирован к специфике каждой задачи – от открытого отбора команд и формулировки задач до проверки полученных решений в реальных производственных условиях. Команды должны получить доступ к необходимым данным, вычислительным ресурсам и производственной инфраструктуре. При этом заказчик должен оставаться вовлеченным на каждом этапе процесса. Результаты необходимо тестировать в реальных производственных условиях. В то же время следует признать, что промышленные проекты в области ИИ и DeepTech требуют значительных затрат времени и ресурсов, особенно на ранних этапах, когда технологические риски остаются высокими, а коммерческая жизнеспособность еще не доказана. Правительство должно содействовать снижению первоначальных рисков и созданию условий для привлечения частного капитала. В дальнейшем перспективные проекты следует развивать преимущественно на рыночной основе, – заметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что программа AI-Sana должна быть более тесно привязана к реальным задачам промышленности, с тем чтобы молодые таланты получали практический опыт в области модернизации экономики.

Правительству поручено создать единый механизм решения задач в области применения искусственного интеллекта в промышленности – от подбора подходящей команды до тестирования и оценки экономического эффекта.

Он подчеркнул важность создания четкого и оптимального механизм масштабирования проверенных решений.