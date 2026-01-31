Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой
Рыбакина обыграла первую ракетку мира.
Сегодня, 17:08
152Фото: Getty Images
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
"От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением – блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!", – говорится в поздравлении.
