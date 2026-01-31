  • 31 Января, 18:13

Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой

Рыбакина обыграла первую ракетку мира.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением – блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю  к победе, достигли  результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!", – говорится в поздравлении.

