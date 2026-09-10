Глава государства поздравил Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
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Глава государства поздравил теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира, сообщает Акорда.
– Выход на первую строчку рейтинга WТА – это спортивная вершина, покоренная Вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить Вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о Вашем интеллекте и воспитании, – говорится в поздравлении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Елене Рыбакиной сохранять чемпионский настрой и уверенно идти к новым свершениям.
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