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Глава государства поздравил Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира

10 Сентября 2026, 01:46
АВТОР
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Akorda.kz 10 Сентября 2026, 01:46
10 Сентября 2026, 01:46
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Фото: Akorda.kz

Глава государства поздравил теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира, сообщает Акорда. 

– Выход на первую строчку рейтинга WТА – это спортивная вершина, покоренная Вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить Вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о Вашем интеллекте и воспитании, – говорится в поздравлении.


Касым-Жомарт Токаев пожелал Елене Рыбакиной сохранять чемпионский настрой и уверенно идти к новым свершениям.

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