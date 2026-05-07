Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества, передает BAQ.kz.
В своем обращении Глава государства подчеркнул, что этот праздник имеет особое государственное и общественное значение.
“Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов.
Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана”, – поздравил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма.
"В ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных международных соревнований солдаты и офицеры, сотрудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины, боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач”, – сказал он.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих.
В обращении отмечается, что в новой Конституции четко закреплено, что “защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина”
По его словам, в этих словах заключен глубокий смысл, отражающий неразрывную связь страны и народа, ответственность каждого за судьбу Отчизны.
“Уверен, опираясь на благородные идеалы служения Родине и прогрессивные конституционные ценности, мы укрепим устои нашей многовековой государственности и достигнем высокой цели по построению Справедливого, Сильного, Безопасного Казахстана”, — отметил Президент.
В завершение обращения Глава государства выразил благодарность защитникам Отечества за стойкость, образцовую службу и верность присяге и пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов.
“Пусть крепнет нерушимое единство армии и народа! Пусть будет незыблемой наша священная Независимость!”, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
