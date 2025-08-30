Глава государства поздравил казахстанцев с Днём Конституции
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции, передает BAQ.KZ.
"Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции!
Ровно 30 лет назад наш народ сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны.
Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации.
Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией.
Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".
В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества.
Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений.
Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины.
Пользуясь данной возможностью, желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия!", - говорится в поздравлении Президента.
