Глава государства поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
В своем поздравлении Президент отметил, что для многих людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.
Ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего.
- Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это Основной закон, определяющий развитие нашего государства по пути прогресса и справедливости, - отметил он.
Документ олицетворяет собой укрепление нашей многовековой государственности, повышение эффективности политических, гражданских, экономических институтов, направлен на защиту прав человека.
Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана.
В цивилизованном обществе знаний, чистоты, добрых помыслов священный Рамазан обретет новую духовную силу и благотворно повлияет на всех добропорядочных людей.
