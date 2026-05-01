Глава государства поздравил казахстанцев с Праздником единства народа

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана!

Этот день символизирует непреходящие ценности нашего общества: солидарность и сплоченность, толерантность и уважение, патриотизм и любовь к родной земле.

Волею судеб Казахстан объединил под своим священным Шаныраком людей разных этносов, ставших одной большой семьей. Это наше достояние.

«Согласие – бесценное счастье» («Татулық – таусылмас бақыт»), – так издревле гласит народная мудрость. Важно, чтобы традиции миролюбия, сострадания, взаимопомощи оставались неотъемлемой частью национального менталитета нашего единого народа.

Мы разные, но мы едины. Формула «Единство в многообразии» емко отражает саму суть государственной политики и повседневного бытия казахстанцев.

Поэтому в преамбуле новой Конституции четко сформулированы такие принципы, как единство, солидарность, межэтническая и межконфессиональная гармония.

Это осознанный выбор наших граждан, желающих жить и работать в справедливом, стабильном, благополучном обществе, где каждый человек имеет равные права и возможности.

Гарантия этому – концепция «Закон и Порядок», ставшая фундаментом масштабной модернизации нашей страны.

Сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему – созидательная сила патриотизма и неисчерпаемый жизненный ресурс народа Казахстана. Убежден, вместе мы сможем достигнуть новых высот по пути к прогрессу.

Желаю всем вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья, счастья и благополучия!, - отметил Президент.