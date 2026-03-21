Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии «Таза Қазақстан».
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает BAQ.KZ.
«Поздравляю всех с великим праздником Наурыз мейрамы.
Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений.
Два года назад мы запустили общенациональную акцию «Таза Қазақстан». Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации.
В целом, инициатива «Таза Қазақстан» – не просто очередная разовая кампания или агитация, это незыблемая идеология нашего государства. Поэтому данная благородная миссия должна стать для нас постоянным делом, неотъемлемой частью облика нашей нации.
В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты.
Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие.
Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан!
Пусть верховенство нашей Конституции будет нерушимым!
Пусть наш флаг развевается высоко!
Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!», - сказал Глава государства.
