Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с праздником Ораза айт, передает BAQ.KZ.
Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт!
Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность.
Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся.
Эти принципы отражают подлинную суть Ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество, - говорится в поздравлении.
Президент отметил символичность того, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии страны.
Народ Казахстана принял Новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, Справедливости, Прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!
Ораза айт қабыл болсын, - заключил Глава государства.
