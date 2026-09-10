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Глава государства поздравил короля Норвегии с восшествием на престол

10 Сентября 2026, 12:42
АВТОР
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Акорда 10 Сентября 2026, 12:42
10 Сентября 2026, 12:42
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Норвегии Хокону VIII по случаю его восшествия на престол, передает BAQ.KZ.

В своей телеграмме глава государства отметил историческое значение этого события.

«Это знаменательное событие открывает новую главу в многовековой истории норвежской монархии – незыблемого символа преемственности, единства и неотъемлемой части национальной идентичности. Уверен, что Ваше преданное служение будет способствовать дальнейшему развитию страны и благополучию ее народа», – говорится в телеграмме.

Глава государства также выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Казахстаном и Норвегией.

По его словам, благодаря совместным усилиям казахско-норвежское сотрудничество будет и впредь укрепляться.

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