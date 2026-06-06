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Глава государства поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем

Сегодня 2026, 10:06
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Akorda.kz Сегодня 2026, 10:06
Сегодня 2026, 10:06
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Фото: Akorda.kz

В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул впечатляющие успехи страны в продвижении повестки устойчивого развития, внедрении инноваций и расширении международного сотрудничества.
 
Президент также отметил высокий уровень казахско-шведских отношений, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран.
 
Глава государства пожелал Королю Карлу XVI Густаву и дружественному народу Швеции процветания и благополучия.

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