Глава государства поздравил певицу Толкын Забирову с юбилеем творческой деятельности
В 2024 году Токын Забирова была награждена орденом "Парасат".
В столичном Дворце мира и согласия состоялся юбилейный концерт Заслуженного деятеля Казахстана, известной эстрадной и оперной певицы Толкын Забировой "Өмірге ғашықпын", передаёт BAQ.KZ.
В торжественном мероприятии приняла участие Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Обращаясь к зрителям, министр зачитала поздравление от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Президент отметил, что певицу по праву считают одной из ярчайших представительниц отечественного искусства — исполнительницей с неповторимым тембром.
"Вы покоряете сердца зрителей своим блестящим исполнением знаменитых отечественных и мировых оперных произведений, а также лирических песен. Ваш природный талант и неустанный труд вносят огромный вклад в приумножение культурного и духовного богатства нашей страны. Благодаря высокой образованности и благородным человеческим качествам Вы пользуетесь заслуженным уважением и почётом среди современников", - говорится в поздравлении Главы государства.
Толкын Забирова - обладательница уникального голоса, в котором переплетаются восточная нежность и сила степного ветра. На юбилейном концерте прозвучали лучшие авторские, казахские, современные и зарубежные хиты: Вечная любовь, Adagio, PerAmore, Perte, Қара маған қара, Өміргеғашықпын, Сен үшін, Бұлбұл әні, Жүрек (CoverShow), Сағына беремін (Cover Show) и многое другое.
