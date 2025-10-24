В столичном Дворце мира и согласия состоялся юбилейный концерт Заслуженного деятеля Казахстана, известной эстрадной и оперной певицы Толкын Забировой "Өмірге ғашықпын", передаёт BAQ.KZ.

В торжественном мероприятии приняла участие Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Обращаясь к зрителям, министр зачитала поздравление от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент отметил, что певицу по праву считают одной из ярчайших представительниц отечественного искусства — исполнительницей с неповторимым тембром.

"Вы покоряете сердца зрителей своим блестящим исполнением знаменитых отечественных и мировых оперных произведений, а также лирических песен. Ваш природный талант и неустанный труд вносят огромный вклад в приумножение культурного и духовного богатства нашей страны. Благодаря высокой образованности и благородным человеческим качествам Вы пользуетесь заслуженным уважением и почётом среди современников", - говорится в поздравлении Главы государства.

Толкын Забирова - обладательница уникального голоса, в котором переплетаются восточная нежность и сила степного ветра. На юбилейном концерте прозвучали лучшие авторские, казахские, современные и зарубежные хиты: Вечная любовь, Adagio, PerAmore, Perte, Қара маған қара, Өміргеғашықпын, Сен үшін, Бұлбұл әні, Жүрек (CoverShow), Сағына беремін (Cover Show) и многое другое.