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Глава государства поздравил писателя Сауытбека Абдрахманова с юбилеем

Поздравительное послание Главы государства юбиляру вручил министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев.

7 Ноября 2026, 18:19
АВТОР
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Министерство культуры и информации РК 7 Ноября 2026, 18:19
7 Ноября 2026, 18:19
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Фото: Министерство культуры и информации РК

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил писателя, журналиста, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана Сауытбека Абдрахманова с юбилеем.

В поздравлении Президент отметил значительный вклад Сауытбека Абдрахманова в развитие отечественной журналистики и литературы, сохранение и популяризацию национальных духовных ценностей.

«Вы посвятили свою жизнь широкому распространению национальных духовных ценностей. Велик Ваш вклад в укрепление авторитета газеты «Егемен Қазақстан», занимающей особое место в истории казахской печати, и развитие отечественной медиасферы. Вы с честью занимали политические и административные должности, находились в центре важных для развития общества дел», – говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших плодотворных лет жизни.

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