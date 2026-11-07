Глава государства поздравил писателя Сауытбека Абдрахманова с юбилеем

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил писателя, журналиста, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана Сауытбека Абдрахманова с юбилеем.

В поздравлении Президент отметил значительный вклад Сауытбека Абдрахманова в развитие отечественной журналистики и литературы, сохранение и популяризацию национальных духовных ценностей.

«Вы посвятили свою жизнь широкому распространению национальных духовных ценностей. Велик Ваш вклад в укрепление авторитета газеты «Егемен Қазақстан», занимающей особое место в истории казахской печати, и развитие отечественной медиасферы. Вы с честью занимали политические и административные должности, находились в центре важных для развития общества дел», – говорится в поздравлении.