Глава государства поздравил Президента Алжира с Днем независимости
Сегодня 2026, 10:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:01Сегодня 2026, 10:01
88Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с Днем независимости Алжирской Народной Демократической Республики.
— Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов, — говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Алжира — благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Поисковая собака спасла 26 человек после землетрясения в Венесуэле
- Казахстан направил делегацию на церемонию прощания с аятоллой Хаменеи
- Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026
- В жилых массивах Астаны пройдут праздничные концерты ко Дню столицы
- Пожилая женщина выпала из окна на козырек магазина в Павлодаре