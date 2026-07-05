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Глава государства поздравил Президента Алжира с Днем независимости

Сегодня 2026, 10:01
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Akorda.kz Сегодня 2026, 10:01
Сегодня 2026, 10:01
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с Днем независимости Алжирской Народной Демократической Республики.

— Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов, — говорится в телеграмме.

 
Президент Казахстана пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Алжира — благополучия и процветания.

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