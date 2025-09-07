Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником – Днем независимости, передаёт BAQ.KZ.

Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу – процветания и благополучия.