Глава государства поздравил президента Черногории с Днем государственности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Якову Милатовичу по случаю Дня государственности страны.

В своем обращении Глава государства отметил важность многолетнего сотрудничества между Казахстаном и Черногорией, которое строится на основе дружбы, взаимного уважения и партнерства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что недавний официальный визит Якова Милатовича в Астану стал значимым событием в истории двусторонних отношений и открыл новые возможности для расширения взаимодействия между странами.

Президент Казахстана пожелал своему черногорскому коллеге успехов в государственной деятельности, а народу Черногории – мира, благополучия и процветания.