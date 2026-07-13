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Глава государства поздравил президента Черногории с Днем государственности

13 Июля 2026, 11:31
АВТОР
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Акорда 13 Июля 2026, 11:31
13 Июля 2026, 11:31
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Якову Милатовичу по случаю Дня государственности страны.

В своем обращении Глава государства отметил важность многолетнего сотрудничества между Казахстаном и Черногорией, которое строится на основе дружбы, взаимного уважения и партнерства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что недавний официальный визит Якова Милатовича в Астану стал значимым событием в истории двусторонних отношений и открыл новые возможности для расширения взаимодействия между странами.

Президент Казахстана пожелал своему черногорскому коллеге успехов в государственной деятельности, а народу Черногории – мира, благополучия и процветания.

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