Глава государства поздравил президента Черногории с Днем государственности
13 Июля 2026, 11:31
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13 Июля 2026, 11:3113 Июля 2026, 11:31
106Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Якову Милатовичу по случаю Дня государственности страны.
В своем обращении Глава государства отметил важность многолетнего сотрудничества между Казахстаном и Черногорией, которое строится на основе дружбы, взаимного уважения и партнерства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что недавний официальный визит Якова Милатовича в Астану стал значимым событием в истории двусторонних отношений и открыл новые возможности для расширения взаимодействия между странами.
Президент Казахстана пожелал своему черногорскому коллеге успехов в государственной деятельности, а народу Черногории – мира, благополучия и процветания.
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