Глава государства поздравил Президента ДР Конго с Днем независимости
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго.
Глава государства поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна рассматривает Демократическую Республику Конго в качестве одного из надежных и важных партнеров на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее взаимодействие продолжит развиваться на благо двух народов.
Президент Казахстана пожелал Феликсу-Антуану Чисекеди Чиломбо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Демократической Республики Конго – благополучия и процветания.
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