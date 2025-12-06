  • 6 Декабря, 10:48

Глава государства поздравил Президента Финляндии с Днём независимости

Сегодня, 10:04
Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю Дня независимости страны, передаёт BAQ.KZ.

В послании отмечено, что Финляндия неизменно демонстрирует успешное сочетание экономического развития, социальной справедливости и экологической устойчивости. Глава государства подчеркнул, что недавний визит Александра Стубба в Астану придал дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству и способствовал достижению конкретных договорённостей.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Финляндии успехов в государственной деятельности, а финскому народу — благополучия и дальнейшего процветания.

