  • Главная
  • Новости
  • Глава государства поздравил Президента Греции с Днем независимости

Токаев пожелал греческому народу – благополучия и процветания.

Сегодня 2026, 10:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 10:06
Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Константиноса Тасуласа с национальным праздником Греческой Республики – Днем независимости, передает BAQ.KZ.

– С удовлетворением отмечаю, что отношения между Казахстаном и Грецией, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, имеют прочный фундамент и большой потенциал. Уверен, наше многогранное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран, – говорится в телеграмме.

Глава нашего государства пожелал Президенту Греции успехов в его ответственной государственной деятельности, а греческому народу – благополучия и процветания.

Наверх