Глава государства поздравил Президента Греции с Днем независимости
Токаев пожелал греческому народу – благополучия и процветания.
Сегодня 2026, 10:06
55Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Константиноса Тасуласа с национальным праздником Греческой Республики – Днем независимости, передает BAQ.KZ.
– С удовлетворением отмечаю, что отношения между Казахстаном и Грецией, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, имеют прочный фундамент и большой потенциал. Уверен, наше многогранное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран, – говорится в телеграмме.
Глава нашего государства пожелал Президенту Греции успехов в его ответственной государственной деятельности, а греческому народу – благополучия и процветания.
