  • Главная
  • Новости
  • Глава государства поздравил президента Грузии с Днем независимости

Глава государства поздравил президента Грузии с Днем независимости

Сегодня 2026, 19:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 19:51
Сегодня 2026, 19:51
114
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Грузии.

Глава государства поздравил Михаила Кавелашвили и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев  подтвердил приверженность дальнейшему укреплению казахско-грузинских отношений, основанных на узах дружбы и взаимной поддержки.

Президент пожелал Михаилу Кавелашвили успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Грузии – благополучия и процветания.

Самое читаемое

Наверх