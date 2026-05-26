Глава государства поздравил президента Грузии с Днем независимости

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Грузии.

Глава государства поздравил Михаила Кавелашвили и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность дальнейшему укреплению казахско-грузинских отношений, основанных на узах дружбы и взаимной поддержки.

Президент пожелал Михаилу Кавелашвили успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Грузии – благополучия и процветания.