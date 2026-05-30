Глава государства поздравил Президента Хорватии с Днем Государственности
Сегодня 2026, 19:06
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Зорана Милановича и народ Хорватии с Днем государственности.
В своем послании Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Хорватией и привержен дальнейшему укреплению двусторонних связей по широкому спектру направлений.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу – благополучия и процветания.
