Глава государства поздравил Президента Молдовы с 35-й годовщиной Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Молдовы.



Глава государства поздравил Майю Санду и народ Молдовы с 35-й годовщиной Независимости.

В поздравлении подчеркивается готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру направлений в интересах народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Молдовы успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному молдавскому народу – благополучия и процветания.