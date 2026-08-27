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Глава государства поздравил Президента Молдовы с 35-й годовщиной Независимости

27 Августа 2026, 11:11
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Акорда 27 Августа 2026, 11:11
27 Августа 2026, 11:11
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Молдовы.
 
Глава государства поздравил Майю Санду и народ Молдовы с 35-й годовщиной Независимости. 

В поздравлении подчеркивается готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру направлений в интересах народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Молдовы успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному молдавскому народу – благополучия и процветания. 

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