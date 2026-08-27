Глава государства поздравил Президента Молдовы с 35-й годовщиной Независимости
27 Августа 2026, 11:11
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27 Августа 2026, 11:1127 Августа 2026, 11:11
60Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Молдовы.
Глава государства поздравил Майю Санду и народ Молдовы с 35-й годовщиной Независимости.
В поздравлении подчеркивается готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру направлений в интересах народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Молдовы успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному молдавскому народу – благополучия и процветания.
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