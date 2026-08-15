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Глава государства поздравил Президента Республики Конго с национальным праздником

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Конго.

15 Августа 2026, 10:32
АВТОР
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Akorda.kz 15 Августа 2026, 10:32
15 Августа 2026, 10:32
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.
 
Президент отметил, что наша страна рассматривает Республику Конго в качестве важного партнера на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения будут и впредь укрепляться на благо народов двух стран. 
 
Глава государства пожелал Дени Сассу-Нгессо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному конголезскому народу – счастья и процветания.

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