Глава государства поздравил Президента Республики Конго с национальным праздником
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Конго.
15 Августа 2026, 10:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 Августа 2026, 10:3215 Августа 2026, 10:32
104Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.
Президент отметил, что наша страна рассматривает Республику Конго в качестве важного партнера на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения будут и впредь укрепляться на благо народов двух стран.
Глава государства пожелал Дени Сассу-Нгессо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному конголезскому народу – счастья и процветания.
Самое читаемое
- На Казахстан надвигается похолодание: синоптики предупредили о ливнях и граде
- На месторождении «Абыз» бурят шесть скважин в поисках новых перспективных участков
- Автобус загорелся с пассажирами внутри в Степногорске
- Пять мечетей Мангистау вошли в карту Всемирного наследия: чем уникальны скальные святыни
- КИОР: теледебаты помогли показать различия между партиями