Глава государства поздравил Президента Республики Корея

3 Октября 2026, 11:53
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Akorda.kz 3 Октября 2026, 11:53
3 Октября 2026, 11:53
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Ли Чжэ Мёну по случаю Национального дня Республики Корея.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность корейского народа. Он также отметил поступательный характер развития многогранного сотрудничества между двумя странами.

– В ходе моего недавнего визита в Сеул мы вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее. Уверен, что это решение будет способствовать углублению казахско-корейского взаимодействия, основанного на узах дружбы и прочного партнерства, на благо наших народов, – говорится в телеграмме. 


Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия.

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