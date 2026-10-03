Глава государства поздравил Президента Республики Корея
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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Ли Чжэ Мёну по случаю Национального дня Республики Корея.
Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность корейского народа. Он также отметил поступательный характер развития многогранного сотрудничества между двумя странами.
– В ходе моего недавнего визита в Сеул мы вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее. Уверен, что это решение будет способствовать углублению казахско-корейского взаимодействия, основанного на узах дружбы и прочного партнерства, на благо наших народов, – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия.
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