Глава государства направил поздравление президенту Руанды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Руанды.



Глава государства поздравил Поля Кагаме и его соотечественников с национальным праздником Республики Руанда – Днем Независимости.



В своей телеграмме Президент отметил, что Республика Руанда является надежным партнером Казахстана в Африке. Он выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет и впредь развиваться на благо народов наших стран.



Глава нашего государства пожелал Полю Кагаме успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Руанды – благополучия и процветания.