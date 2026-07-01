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Глава государства направил поздравление президенту Руанды

Сегодня 2026, 15:35
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Акорда Сегодня 2026, 15:35
Сегодня 2026, 15:35
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Фото: Акорда

Президент Казахстана  Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Руанды.
 
Глава государства поздравил Поля Кагаме и его соотечественников с национальным праздником Республики Руанда – Днем Независимости.
 
В своей телеграмме Президент отметил, что Республика Руанда является надежным партнером Казахстана в Африке. Он выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет и впредь развиваться на благо народов наших стран.
 
Глава нашего государства пожелал Полю Кагаме успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Руанды – благополучия и процветания.

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