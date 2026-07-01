Глава государства направил поздравление президенту Руанды
Сегодня 2026, 15:35
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Сегодня 2026, 15:35Сегодня 2026, 15:35
114Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Руанды.
Глава государства поздравил Поля Кагаме и его соотечественников с национальным праздником Республики Руанда – Днем Независимости.
В своей телеграмме Президент отметил, что Республика Руанда является надежным партнером Казахстана в Африке. Он выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет и впредь развиваться на благо народов наших стран.
Глава нашего государства пожелал Полю Кагаме успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Руанды – благополучия и процветания.
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