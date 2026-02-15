Глава государства поздравил Президента Сербии с Днем государственности

Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией.

Фото: Akorda.kz

Глава государства поздравил Президента Александра Вучича с Днем государственности Сербии, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию.

В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений.

Президент Казахстана пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии – благополучия и процветания.
 

