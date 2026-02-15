Глава государства поздравил Президента Сербии с Днем государственности
Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией.
Сегодня 2026, 10:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:02Сегодня 2026, 10:02
43Фото: Akorda.kz
Глава государства поздравил Президента Александра Вучича с Днем государственности Сербии, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию.
В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений.
Президент Казахстана пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Мать Бишимбаева добилась приговора: родственницу осудили за мошенничество на $990 тысяч
- Михаил Шайдоров получил рекордное вознаграждение за олимпийское золото
- В КНБ подтвердили задержание замакима Костанайской области
- От Алматы до олимпийского золота: путь Михаила Шайдорова
- "Мишабай, брат!": Димаш Кудайберген подарил Олимпийскому чемпиону железного коня