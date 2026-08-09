Глава государства поздравил Президента Сингапура с Днем независимости
Токаев пожелал дружественному народу Сингапура благополучия и процветания.
9 Августа 2026, 10:05
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9 Августа 2026, 10:059 Августа 2026, 10:05
523Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Тармана Шанмугаратнама и его соотечественников с национальным праздником Сингапура – Днем независимости, сообщает Акорда.
В телеграмме Президент отметил особую значимость этого праздника для народа Сингапура как символа национального единства, суверенитета и устойчивого развития государства. Он выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо народов двух стран.
Глава нашего государства пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Сингапура – благополучия и процветания.
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