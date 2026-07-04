  • Главная
  • Новости
  • Глава государства поздравил Президента США с Днем Независимости

Глава государства поздравил Президента США с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад Президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений.

Сегодня 2026, 12:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 12:05
Сегодня 2026, 12:05
92
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки.

Глава государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости. 

Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад Президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

Президент пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.

Самое читаемое

Наверх