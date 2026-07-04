Глава государства поздравил Президента США с Днем Независимости
Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад Президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений.
Сегодня 2026, 12:05
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Сегодня 2026, 12:05Сегодня 2026, 12:05
92Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки.
Глава государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.
Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад Президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.
Президент пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.
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