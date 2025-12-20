Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания совместной исследовательской платформы в сфере устойчивого сельского хозяйства с участием ученых и профильных экспертов Казахстана и Японии, передаёт BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что развитие аграрного сектора имеет для Казахстана особое значение, а страны Центральной Азии обладают традиционно сильным агропромышленным комплексом и способны играть более значимую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

"Для Казахстана практический интерес представляет японский опыт внедрения ресурсосберегающих технологий, селекции засухоустойчивых культур, развития "умных" ферм. В этой связи предлагаем создать Исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также предложил провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки в формате "Центральная Азия – Япония".

Отдельное внимание Президент уделил вопросам водной безопасности, отметив их прямую связь с развитием сельского хозяйства. По его словам, Центральная Азия уже сталкивается с дефицитом водных ресурсов: за последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%, при этом около 70% водных ресурсов носят трансграничный характер.

Президент выразил обеспокоенность продолжающимся обмелением Каспийского моря, а также напомнил о трагических последствиях экологической катастрофы Аральского моря, ставшей примером нерационального использования водных ресурсов.

"Казахстан ценит вклад Японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом", — отметил Глава государства.

Президент заявил, что можно разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли.

Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН – UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике.