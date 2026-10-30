Глава государства предложил тюркским странам объединить усилия в сфере искусственного интеллекта
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Казахстан готов поделиться опытом цифровизации и развития искусственного интеллекта с государствами Организации тюркских государств. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на 13-м саммите ОТГ в Анкаре, представив достижения страны и предложив ускорить реализацию совместных технологических проектов.
По словам Главы государства, цифровизация и развитие искусственного интеллекта стали требованием времени. Казахстан поставил перед собой цель стать цифровым государством и уже реализует ряд крупных проектов.
«Наши государства активно занимаются масштабной цифровой трансформацией. Казахстан поставил перед собой цель стать цифровым государством. В этом направлении проводится значительная работа. Нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане создан центр искусственного интеллекта Alem.aI. Открыт университет Qazaq AI Research University по подготовке кадров в области искусственного интеллекта. Формируется Долина центров обработки данных общей мощностью 1 гигаватт. Запущены два суперкомпьютера и вскоре начнет работу третий очень мощный суперкомпьютер. Приняты Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте. При необходимости, мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере с братскими тюркскими странами», – заявил Президент.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в мае 2026 года на встрече в Туркестане лидеры тюркских государств обсуждали перспективы цифровизации и искусственного интеллекта. По итогам переговоров уже реализуется ряд совместных инициатив.
Одним из крупных инфраструктурных проектов стала Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи, недавно запущенная между Казахстаном и Азербайджаном. По словам Президента, ее возможностями смогут воспользоваться другие тюркские государства.
Глава государства призвал ускорить создание Совета по кибербезопасности, центров цифрового мониторинга и технологических разработок.
«Вместе с тем предстоит в кратчайшие сроки осуществить значительную работу. В частности, следует ускорить реализацию инициатив по созданию Совета по кибербезопасности, а также центров цифрового мониторинга и инноваций. Несомненно, данные проекты будут способствовать дальнейшему расширению партнерства наших стран в цифровой сфере», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент выразил уверенность, что совместные проекты позволят расширить цифровое сотрудничество государств ОТГ.
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