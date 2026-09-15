Глава государства предложил удвоить товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии казахско-корейского круглого стола.

Глава государства обратился с приветственной речью к участникам мероприятия, объединившего представителей деловых кругов Казахстана и Республики Корея.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе.

По его словам, надежным фундаментом этого партнерства служат активный политический диалог и общее видение перспектив углубления многогранного сотрудничества.

– Сегодня Корея входит в число крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. Мы высоко ценим плодотворное присутствие крупнейших корейских компаний и будем и впредь укреплять эту позитивную тенденцию. Я всегда говорю, что корейские бизнесмены, являющиеся наиболее решительными и смелыми руководителями в сфере инвестиций, отличаются высоким уровнем порядочности и уважительным отношением к Казахстану, – отметил Президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 3 млрд долларов. По его мнению, этот показатель может быть удвоен при условии объединения усилий правительств двух стран и компаний.

– Общий объем прямых иностранных инвестиций из Кореи в Казахстан составил более 12 млрд долларов. В нашей стране работают более тысячи компаний с корейским капиталом, в том числе Samsung, Kia, Hyundai, Lotte, Doosan Enerbility, Shinhan Bank. Мы твердо намерены вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень и всесторонне укрепить узы дружбы и партнерства. Данный визит предоставляет хорошую возможность закрепить достигнутый прогресс и придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что в Казахстане с большим интересом следят за новой промышленной стратегией Президента Ли Чжэ Мёна, включая такие инициативы, как Three Mega Projects и Seven Major SEED initiative.