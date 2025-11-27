  • 27 Ноября, 11:22

Глава государства прибыл на переговоры стран ОДКБ

В резиденции "Ынтымак Ордо" стартует важная встреча лидеров ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает BAQ.KZ.

Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

 

