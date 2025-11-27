Глава государства прибыл на переговоры стран ОДКБ
В резиденции "Ынтымак Ордо" стартует важная встреча лидеров ОДКБ.
Сегодня, 11:15
Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает BAQ.KZ.
Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
