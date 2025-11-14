Сегодня, 16:39

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, передает BAQ.KZ.

В аэропорту "Восточный" в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.