Глава государства прибыл в Ташкент по приглашению Шавката Мирзиёева

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, передает BAQ.KZ.

В аэропорту "Восточный" в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.

