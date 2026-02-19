Глава государства прибыл в Вашингтон
В рамках визита Глава государства примет участие в инаугурационном заседании Совета мира.
Сегодня 2026, 07:02
В рамках визита Глава государства примет участие в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.
Кроме того, Президент проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран, а также официальными лицами США.
Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.
