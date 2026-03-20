Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в городе Алматы и реализации приоритетных направлений развития, передает BAQ.kz.

Глава государства принял акима Алматы. Дархан Сатыбалды отметил положительную динамику экономики города: по итогам 2025 года рост составил 6,5%, а за январь-февраль текущего года краткосрочный экономический индикатор достиг 9,4%. Основной вклад обеспечен промышленностью, строительством, транспортом и торговлей.

Инвестиционный портфель города превышает 2,8 трлн тенге. Индустриальная зона «Алматы» и СЭЗ «Алатау» практически полностью заполнены, ведется их расширение для привлечения новых проектов.

Алматы сохраняет лидирующие позиции в IT-секторе страны. В рамках цифровизации формируется Almaty AI Park, развивается система городского видеомониторинга и аналитики на базе искусственного интеллекта.

Продолжается развитие туристического потенциала и горного кластера. В текущем году начнется модернизация Шымбулака и освоение прилегающих ущелий. Реализация проектов синхронизирована с подготовкой к зимним Азиатским играм 2029 года. Параллельно расширяется гостиничная инфраструктура. Завершается корректировка Генерального плана, предусматривающая переход к полицентричной модели развития и ограничение застройки в предгорной зоне.