Глава государства принял Руководителя Администрации Президента Узбекистана

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Саиды Мирзиёевой имеет большое значение с точки зрения продвижения стратегического партнерства Астаны и Ташкента.

– Мы рассматриваем Ваш визит как очень полезный для развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. В наших политических системах администрации президентов играют важную роль, и я всячески поддерживаю развитие активных рабочих контактов между администрациями. Чем теснее мы будем взаимодействовать друг с другом, тем лучше для обеспечения стабильности в Центральной Азии, укрепления регионального сотрудничества, поскольку и Казахстан, и Узбекистан являются крупными государствами по целому ряду показателей. Наши страны сейчас находятся на решающем этапе своего развития. Нам нужны мир и безопасность. Только в этих условиях мы сможем успешно проводить реформы, – сказал Президент.