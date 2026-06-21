Глава государства принял Руководителя Администрации Президента Узбекистана
Казахстан и Узбекистан являются крупными государствами по целому ряду показателей, подчеркнул Президент.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Саиды Мирзиёевой имеет большое значение с точки зрения продвижения стратегического партнерства Астаны и Ташкента.
– Мы рассматриваем Ваш визит как очень полезный для развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. В наших политических системах администрации президентов играют важную роль, и я всячески поддерживаю развитие активных рабочих контактов между администрациями. Чем теснее мы будем взаимодействовать друг с другом, тем лучше для обеспечения стабильности в Центральной Азии, укрепления регионального сотрудничества, поскольку и Казахстан, и Узбекистан являются крупными государствами по целому ряду показателей. Наши страны сейчас находятся на решающем этапе своего развития. Нам нужны мир и безопасность. Только в этих условиях мы сможем успешно проводить реформы, – сказал Президент.
Глава государства напомнил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
– Я с большим удовольствием вспоминаю свой рабочий визит в Бухару. Мы имели возможность посмотреть успехи Узбекистана в целом ряде отраслей, в том числе в развитии искусственного интеллекта, цифровизации. Мир стремительно движется в сторону развития искусственного интеллекта, и надо быть готовыми идти в ногу с нынешней эпохой, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства передал теплые пожелания Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Самое читаемое
- Костанай хочет перенять опыт Татарстана, но для этого нужен 1 млрд тенге
- В Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 21 июня
- 10-летний мальчик умер после тренировки в России
- Находившуюся в международном розыске казахстанку экстрадировали из Бишкека
- В Астане пройдут специальные тактические учения: движение будет временно ограничено