Глава государства принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Токаев также осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры.
Сегодня 2026, 17:00
150Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил комплекс «Керуен-сарай», где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Наурызу, передает BAQ.KZ.
Главе государства была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана. Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры.
В ходе мероприятия были показаны элементы единоборств (қазақ күресі), состязания по поднятию тяжестей, қол күресі, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу и қошқар көтеру и другие.
Самое читаемое
- В Минпросвещения прокомментировали переход школ на шестидневку
- Человек погиб после падения с моста на Аль-Фараби в Алматы
- Административная амнистия в Казахстане: кому спишут долги и вернут права?
- Бозумбаев ответил на слухи о назначении акимом Алатау
- 30 населённых пунктов под угрозой: Казахстан входит в опасный паводковый сезон