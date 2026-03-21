Глава государства принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз

Токаев также осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры. 

Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил комплекс «Керуен-сарай», где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Наурызу, передает BAQ.KZ.

Главе государства была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана. Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры. 

В ходе мероприятия были показаны элементы единоборств (қазақ күресі), состязания по поднятию тяжестей, қол күресі, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу и қошқар көтеру и другие.

