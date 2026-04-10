Глава государства призвал бережно относиться к природе
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что инициатива «Таза Қазақстан» направлена не только на благоустройство, но и на изменение общественного сознания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности формирования культуры чистоты и бережного отношения к природе, передает BAQ.KZ.
Глава государства также напомнил о значимости общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» и ее роли в формировании общественных ценностей.
«Крайне важно сформировать в обществе культуру чистоты и бережного отношения к природе. Суть инициативы «Таза Қазақстан» не ограничивается благоустройством городов и сел. Ее основная миссия заключается в обновлении общественного сознания, благодаря чему мы сможем пробудить у граждан неравнодушное отношение к судьбе Родины», - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что речь идет о более глубинных изменениях в обществе.
«Только там, где во главу угла поставлены такие ценности, как ответственность, справедливость и взаимное уважение, возможны рост и процветание. Эти установки лежат в основе развития всех цивилизованных государств», - отметил он.
По словам Главы государства, именно такие принципы нашли отражение в новой Конституции страны.
«Мы встали на путь устойчивого развития и стали конкурентоспособной на глобальном уровне страной. Одним из наших ключевых достижений является высокое качество человеческого капитала», - заключил Президент.