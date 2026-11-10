Глава государства призвал сохранять чистоту помыслов, намерений и языка

Чистота страны начинается с отношения людей друг к другу, их поступков и культуры общения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан беречь природу, уважать окружающих и соблюдать общественный порядок. Об этом он заявил на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».

Говоря о национальном проекте «Таза Қазақстан», Президент подчеркнул, что бережное отношение к стране предполагает ответственность за собственное поведение.

«В соответствии с идеологемой «Таза Қазақстан» мы должны бережно относиться к природе, хранить чистоту наших помыслов, намерений и языка», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание на поведение граждан в общественных местах. Он подчеркнул, что грубость, унижение человеческого достоинства, загрязнение улиц и вандализм несовместимы с культурой цивилизованного общества.

«Такие действия должны караться по закону. Эту очень важную задачу ставлю перед всеми правоохранительными органами», - заявил Президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев связал культуру поведения с развитием государственного языка.

«Мы должны привить нашим соотечественникам новый уровень цивилизованности. В рамках этой важной деятельности отдельной исторической миссией считаю укрепление и обогащение статуса казахского языка как государственного», - отметил Глава государства.

Отдельно Президент остановился на принципе «Закон и Порядок». По его словам, соблюдение закона должно стать нормой повседневной жизни и основой укрепления государственности.

«Принцип «Закон и Порядок» должен стать неотъемлемой частью общественной жизни и незыблемым правилом нашего государства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент высказался и о попытках представить этот принцип как средство давления на граждан.

«К сожалению, есть недоброжелатели, которые пытаются исказить саму суть принципа «Закон и Порядок», представляя его как инструмент давления. Считаю это нечистоплотным. Мы должны решительно пресекать такие происки», - заявил он.

Обращаясь к участникам общества «Қазақ тілі», Глава государства напомнил народную мудрость «Әдеп басы – тіл», что означает «Основа воспитанности – язык».

Президент призвал всех, кто поддерживает государственный язык, участвовать в работе по формированию культуры уважения, ответственности и общественного согласия.