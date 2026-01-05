В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он прокомментировал обсуждения, касающиеся состояния его здоровья, а также ответил на вопрос о физической форме лидеров стран СНГ, передает BAQ.KZ.

Отвечая на просьбу прокомментировать слухи о состоянии здоровья на фоне публикаций президента Дональда Трампа, Касым-Жомарт Токаев заявил: "На здоровье не жалуюсь, давление стабильно в норме".

Он сообщил, что изменил образ жизни и уделяет внимание физической активности.

"Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком", — отметил Президент.

По его словам, произошли и внешние изменения.

"Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие", - добавил он.

В продолжение беседы Глава государства ответил на вопрос о том, кто из его коллег по СНГ отличается спортивной формой.

"Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения", — сказал Касым-Жомарт Токаев, добавив, что "физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол".

Президент также отметил хорошую физическую форму других лидеров региона.

"В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка", — сообщил он.

Подводя итог, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: "Так что все коллеги в замечательной форме".