Президент провел консультации с руководителями фракций по кандидатуре Бектенова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае Республики Казахстан.

Что обсудили на встрече

Обращаясь к руководителям фракций, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в соответствии со статьей 46 новой Конституции Казахстана он должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность главы правительства.

Во встрече приняли участие руководители фракций политических партий:

«Әділет» – Ербол Адаев;

«Ауыл» – Кайрат Айтуганов;

Respublica – Айдарбек Ходжаназаров;

«Ақ жол» – Дания Еспаева;

Общенациональной социал-демократической партии – Асхат Рахимжанов.

Консультации состоялись в рамках предусмотренной Конституцией процедуры рассмотрения кандидатуры на должность Премьер-министра.