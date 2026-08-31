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Президент провел консультации с руководителями фракций по кандидатуре Бектенова

31 Августа 2026, 10:54
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Акорда 31 Августа 2026, 10:54
31 Августа 2026, 10:54
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае Республики Казахстан.

Что обсудили на встрече

Обращаясь к руководителям фракций, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в соответствии со статьей 46 новой Конституции Казахстана он должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность главы правительства.

Во встрече приняли участие руководители фракций политических партий:

  • «Әділет» – Ербол Адаев;
  • «Ауыл» – Кайрат Айтуганов;
  • Respublica – Айдарбек Ходжаназаров;
  • «Ақ жол» – Дания Еспаева;
  • Общенациональной социал-демократической партии – Асхат Рахимжанов.

Консультации состоялись в рамках предусмотренной Конституцией процедуры рассмотрения кандидатуры на должность Премьер-министра.

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