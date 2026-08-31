Президент провел консультации с руководителями фракций по кандидатуре Бектенова
31 Августа 2026, 10:54
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31 Августа 2026, 10:5431 Августа 2026, 10:54
34Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае Республики Казахстан.
Что обсудили на встрече
Обращаясь к руководителям фракций, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в соответствии со статьей 46 новой Конституции Казахстана он должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность главы правительства.
Во встрече приняли участие руководители фракций политических партий:
- «Әділет» – Ербол Адаев;
- «Ауыл» – Кайрат Айтуганов;
- Respublica – Айдарбек Ходжаназаров;
- «Ақ жол» – Дания Еспаева;
- Общенациональной социал-демократической партии – Асхат Рахимжанов.
Консультации состоялись в рамках предусмотренной Конституцией процедуры рассмотрения кандидатуры на должность Премьер-министра.
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