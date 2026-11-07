Глава государства провел переговоры с Президентом Таджикистана
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Приветствуя таджикского лидера, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его визит является проявлением особого уважения и искренней дружбы между двумя странами, сообщает Акорда.
Токаев отмети, что есть вопросы, которые требуют рассмотрения и решения в целях дальнейшего продвижения нашего многостороннего сотрудничества.
– Сегодня мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве и союзничестве двух братских государств. Каких-либо проблем в нашем сотрудничестве не имеется. Есть вопросы, которые требуют рассмотрения и решения в целях дальнейшего продвижения нашего многостороннего сотрудничества. Мы смотрим только вперед с точки зрения создания новых возможностей, реализации взаимовыгодных проектов, выполнения достигнутых договоренностей. Казахский народ с искренним уважением и особой теплотой относится к таджикскому народу – древней нации с богатейшей историей, самобытной культурой и великим духовным наследием. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Таджикистан добивается впечатляющих успехов во многих сферах развития, планомерно реализуя масштабные реформы. Результаты этих преобразований находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния народа, – сказал Президент Казахстана.
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