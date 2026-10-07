Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным
7 Октября 2026, 18:05
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7 Октября 2026, 18:057 Октября 2026, 18:05
283Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает Акорда
Президент Казахстана отметил выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России, а также его последовательную работу во благо российского народа.
Глава государства подчеркнул особую роль Президента России в укреплении казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений.
Собеседники также обсудили график предстоящих совместных мероприятий.
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