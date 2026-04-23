Глава государства провел встречу с группой высоких представителей ООН

Президент отметил, что визит столь представительной делегации предоставляет хорошую возможность обсудить роль ООН в решении экологических проблем Центральной Азии и за ее пределами.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Организации в подготовку Регионального экологического саммита и формирование его повестки.

Как подчеркнул Глава государства, в условиях нарастающей геополитической нестабильности особую актуальность приобретает скоординированность действий в ответ на текущие вызовы, включая изменение климата, ухудшение окружающей среды и дефицит водных ресурсов.

– Вы знаете, что Казахстан является убежденным сторонником эффективной многосторонней дипломатии. Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках Организации Объединенных Наций и за ее пределами, – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул незаменимую роль ООН как универсальной международной платформы, способной консолидировать усилия государств в решении глобальных проблем. В этом контексте он вновь заявил о поддержке программе Генерального секретаря UN80, направленной на повышение эффективности и авторитета Организации.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал членов делегации ООН о проводимых в Казахстане масштабных реформах, направленных на построение справедливого и устойчивого государства.