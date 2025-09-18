Глава государства провел встречу с министром туризма и спорта
Токаев поставил перед Ерболом Мырзабосыновым ряд задач.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова и заслушал доклад о ходе реформ в отрасли, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Министр доложил о мерах по поддержке детско-юношеского спорта, внедрению научного подхода в подготовку спортсменов, оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию законодательной базы. Отдельно было отмечено формирование вертикальной системы управления спортом и внедрение единых стандартов выплат для спортсменов и тренеров.
Кроме того, Мырзабосынов проинформировал о развитии туристической сферы. По поручению Президента подготовлены планы по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны, Мангистау и Алматинского горного кластера. Разрабатывается межведомственная "Дорожная карта" для курортных регионов с акцентом на безопасность туристов, санитарные стандарты и транспортную доступность.
В завершение Токаев поставил перед министром ряд задач.
"В частности, отмечена необходимость продолжить внедрение модели вертикального управления, ускорить приватизацию футбольных клубов. Кроме того, важной задачей названо дальнейшее совершенствование законодательства в сфере туризма", - говорится в сообщении.
