Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова и заслушал доклад о ходе реформ в отрасли, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Министр доложил о мерах по поддержке детско-юношеского спорта, внедрению научного подхода в подготовку спортсменов, оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию законодательной базы. Отдельно было отмечено формирование вертикальной системы управления спортом и внедрение единых стандартов выплат для спортсменов и тренеров.

Кроме того, Мырзабосынов проинформировал о развитии туристической сферы. По поручению Президента подготовлены планы по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны, Мангистау и Алматинского горного кластера. Разрабатывается межведомственная "Дорожная карта" для курортных регионов с акцентом на безопасность туристов, санитарные стандарты и транспортную доступность.

В завершение Токаев поставил перед министром ряд задач.