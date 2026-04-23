Глава государства провел встречу с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеей.
Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил последовательную поддержку Парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны, направленных на продвижение устойчивого развития.
Глава государства отметил, что придает особое значение парламентской дипломатии как эффективному инструменту укрепления диалога, доверия и взаимопонимания между государствами.
Президент проинформировал собеседника о реализуемых в нашей стране масштабных политических реформах.
По его словам, обновленная Конституция направлена на обеспечение институциональной устойчивости государства, повышение эффективности системы управления и усиление механизмов защиты прав человека.
В свою очередь Пере Жоан Понс заявил об актуальности обсуждаемых на Региональном экологическом саммите вопросов.
Он подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении региональной повестки и общих инициатив.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия.
